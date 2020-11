Les volleyeurs avaient hâte de jouer

Un premier tournoi récréatif de volleyball en cette ère de la COVID-19 a occupé les gymnases de l’école Manikoutai de Sept-Îles vendredi, samedi et dimanche. Signe de l’intérêt des joueurs à retrouver leur sport, pas moins de soixante équipes étaient de la partie pour le Tournoi Amitié Mixte en formule 4×4.

« Le monde avait le goût de jouer », a souligné Yannick Bouchard, président du Club les Macareux, club qui chapeaute l’organisation de plusieurs tournois à Sept-Îles.

Le calibre était relevé dans les trois catégories, Compétition (14 équipes), Récré A (16 équipes) et Récré B (30 équipes). Quelques joueurs et joueuses venus de Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre étaient du rendez-vous.

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID, les formations participantes jouaient par blocs, une formule qui a été appréciée selon Yannick Bouchard. « Les équipes n’avaient pas besoin d’attendre pour les autres matchs et les joueurs pouvaient faire autre chose après ».

Seul aspect qui a déplu à certains, le fait que moins d’équipes pouvaient accéder aux matchs éliminatoires du dimanche. Avec la contrainte du nombre de personnes maximum par plateau, l’organisation n’avait d’autres choix que d’agir ainsi.

« On est contraint par les règles, mais tout le monde a fait sa part. On n’a pas eu trop à jouer à la police », a conclu M. Bouchard.

Tournoi Amitié Mixte Gagnants/Finalistes

Mixte Compétition

Gagnants : Ça va décrasser (Marithé Beaudin-Mongeau, Samuel Boisvert, Alexandra Breton et Bakary Konate)

Finalistes : Les bines sorties du four (Josy Anne Dufour, Audrey Marcoux, Yannick Bouchard et Jean-François Lapierre)

Mixte Récréation A

Gagnants : Gwizzz (Guillaume Le Boulaire Hardy, Anne-Sophie Roussy, Marianne Le Boulaire et Patrick Renaud)

Finalistes : Suricates exotiques (Éloïze Michaud, Aurélie Boudreault, William Deschênes et Jean-Olivier Devost)

Mixte Récréation B

Gagnants : Team Girafe (Laurence Lelièvre, Joanie Cyr, Manon Renneteau et Brian Traverse)

Finalistes : L’big (Gabrielle Fontaine, Andyshan Michel, Mathieu Mckenzie et William Fontaine)