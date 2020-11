Les travaux de restauration du canal Saint-Georges à l’île d’Anticosti sont débutés

En raison des travaux de restauration au canal Saint-Georges à l’île d’Anticosti, le passage des poissons entre le golfe du Saint-Laurent et le lac Saint-Georges sera bientôt une réalité.

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe explique que les travaux qui ont été amorcés en octobre consistent « à retirer des déchets et un vieux barrage en béton, et à installer deux passes migratoires pour les poissons leur permettant de contourner les obstacles existants. » Cette première phase se terminera à la fin du mois de novembre. Les travaux reprendront à l’été 2021 avec la restauration des berges du canal Saint-Georges et des aménagements fauniques pour le poisson. Une fois les travaux complétés, la truite de mer et le saumon atlantique pourront circuler vers le lac Saint-Georges, de même qu’aux rivières Gamache et Trois Milles selon le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Les Entreprises PEC sont responsables des travaux.

Le projet triennal évalué à 900 000$ est rendu possible grâce à la collaboration de la municipalité de l’île d’Anticosti ainsi que de ses partenaires financiers : Pêches et Océans Canada et le ministère des Transports du Québec.