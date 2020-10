Les responsables de Dekhockey Sept-Îles sont encore plus ambitieux pour 2021

Les responsables de Dekhockey Sept-Îles ne comptent vraiment pas s’asseoir sur leurs lauriers en vue de la deuxième saison à l’été 2021. L’engouement de 2020 les conforte dans leur projet de deuxième surface, et les autres idées ne manquent pas non plus.

Si la première saison sur la surface de dekhockey est finie pour les ligues à Sept-Îles, Marc et Louis-Mathieu Thériault soulignent qu’il est possible d’y aller pour du jeu libre en communiquant avec eux via le www.facebook.com/dekseptiles.

Au-delà du jeu, il reste une surprise aux deux hommes à dévoiler pour cette première année du projet, soit un restaurant libanais sur le site, restaurant qui sera ouvert à l’année et qui comprendra une terrasse avec la vue donnant sur la surface de dekhockey. Cette ouverture devrait se faire en novembre.

Les deux Thériault ont d’ailleurs discuté avec la direction du Club de motoneige Ook-Pik, qui profitera ainsi d’un lieu de relais sur ses sentiers.

Pour cet hiver, la surface de jeu pourrait être l’hôte de matchs de ballon-balai ou même de ringuette!

2021

Louis-Mathieu Thériault et son père Marc veulent surfer sur la vague de la première saison. Ils s’attendent à avoir une vingtaine, voir une trentaine d’équipes de plus pour 2021. « On n’est pas inquiets avec l’engouement. Le monde a déjà hâte à l’an prochain », a mentionné le fils.

La deuxième surface de jeu sera hybride, permettant ainsi des matchs à quatre contre quatre si la demande est là. Ses dimensions seront de 60 pieds x 110 pieds, dix pieds de plus de chacun des côtés par rapport à la surface déjà en place.

Il y aura d’ailleurs encore plus d’ambiance sur le site alors qu’un système de son sera en place pour de la musique. Les spectateurs pourront voir les matchs via la terrasse qui sera en continuité de la surface actuelle à la deuxième prévue pour 2021.

Des tournois

Les Thériault souhaitent organiser plus d’un tournoi les fins de semaine l’été prochain. Ils ciblent une compétition en partenariat avec l’équipementier Knapper, un Championnat de la Côte-Nord et même une confrontation de tirs de barrage sur une journée.

Toujours sur l’aspect compétition, Louis-Mathieu compte inviter les formations adultes championnes de 2020 et les meilleures de la prochaine campagne à s’inscrire pour les Championnats provinciaux 2021. Il n’écarte pas la possibilité de faire de même pour les juniors.

Louis-Mathieu a souligné que des surfaces de dekhockey pourraient s’ajouter dans des municipalités à l’est de Sept-Îles, notamment à Havre-Saint-Pierre, signe que ce sport gagne en popularité dans la région. « On veut faire connaître encore plus ce sport ».

Autres changements prévus pour 2021

– Trois classes par catégorie adultes (Récréatif, Intermédiaire et Compétition);

– Catégorie 40 ans et plus;

– Matchs de ligue qu’en semaine – lundi au vendredi (possibilité de demande de restriction de journée);

– Bâtiment – Bar et Pro Shop / Restaurant libanais;

– Coin amusement pour les enfants (parc, balançoires, etc.);

– Amélioration de l’éclairage.