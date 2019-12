Les Rafales-1 triomphent au Tournoi Jouzy

Une deuxième bannière de tournoi prend la direction de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles. Ses Rafales-1 bantam A ont triomphé au 30e Tournoi Jouzy disputé sur la glace de l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier du 29 novembre au 1er décembre.

Les Rafales-1 l’ont eu plus facile en finale que lors de sa demi-finale, remportée 3-2 en prolongation sur les Vikings de Baie-Comeau. Lors du duel ultime du Tournoi Jouzy, le rendez-vous régional pour la catégorie bantam, la formation septilienne a dominé le Mikun de Mani-utenam en gagnant 7-2.

Dans son affrontement du carré d’as, le Mikun avait eu raison, par la marque de 6-4, des Castors de Pessamit, équipe nommée la plus respectueuse du tournoi, pour la propreté du vestiaire et l’attitude en général. En guise de récompense, l’organisation leur a remis vingt billets pour un match du Drakkar de Baie-Comeau.

Habiletés

En début de soirée vendredi, le concept d’équipe a laissé la place au talent individuel des joueurs avec la présentation du concours d’habiletés. Deux joueurs des Castors se sont distingués, Loïc Jourdain pour le meilleur maniement de la rondelle et Matt Crépeau pour le tir le plus puissant. Louis-Philippe Gauthier des Rafales-1 s’est démarqué des autres par son coup de patin, remportant l’épreuve du patineur le plus rapide.

Place maintenant au 60e Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau, compétition multicatégorie à l’horaire du 4 au 8 décembre aux centres Henry-Leonard et Henri-Desjardins. 75 équipes du novice au midget seront de la partie.