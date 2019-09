Les lauréats du concours Sept-Îles plus vert sont dévoilés

Les juges de l’édition 2019 du concours Sept-Îles plus vert ont fait leurs choix. Les lauréats et finalistes ont été dévoilés le 4 septembre lors d’une cérémonie au Centre socio-récréatif.

La trentaine de propriétés, commerces et institutions qui se sont démarqués pour la qualité de leur aménagement paysager a été dévoilée par la Ville de Sept-Îles et la Société d’horticulture la semaine dernière.

C’est du 28 août au 3 septembre que les membres du jury avaient sillonné les rues des neufs districts du territoire pour évaluer les propriétés, notamment au niveau de la propreté et de l’entretien du terrain, le choix et la disposition des végétaux et l’effet visuel d’ensemble.

La population peut voir le résultat des lauréats et finalistes en photographies sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles (section Environnement/Activités et programme). Un tableau d’honneur prendra également place à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre dans les prochaines semaines.

Liste des finalistes et lauréats par catégorie

District de Sainte-Marguerite

Gagnant : M. Gaétan Landry et Mme Paulette Maillet (1914, chemin du Lac-Labrie)

Finalistes M. Réjean Proulx et Mme Denise Sonier (98, rue des Sapins) / M. Gilles Gagnon et Mme Diane Rodgers (414, rue de l’Église)

District de Ferland

Gagnant : M. Jean-Jacques Tremblay et Mme Lynda Poirier (1935, boul. Laure)

Finalistes : M. Michel Morin et Mme Juliette Bourgeois (77, rue des Épinettes) / Mme Marie-Andrée Martel (10, rue des Perdrix)

District de l’Anse

Gagnant : M. Keith Turriff et Mme Denise Turriff (1259, rue Fiset)

Finalistes : M. Gaston Bernier et Mme Nicole Beaudet (66, rue Gagné) / M. Philippe Poirier et M. Samuel Poirier (9, rue Thibault)

District de Marie-Immaculée

Gagnant : M. Guy Thibault et Mme Denise Loisel (15, place Livingston)

Finalistes : M. Jean-Jacques Larocque et Mme Claudette Chevarie (872, rue Carrington) / M. Robert Proteau et Mme Renée Perreault (113, rue des Braves)

District du Vieux-Quai

Gagnant : M. Raoul Thibeault et Mme Marie Power (647, avenue Arnaud)

Finalistes : M. Armand Parisée et Mme Amenda Thomas (495, avenue Humphrey) / M. Marcel Porlier (632, avenue Arnaud)

District de Monseigneur-Blanche

Gagnant : M. Paul Cyr et Mme Suzanne Cyr (339, avenue Humphrey)

Finalistes : M. Gilles Bélanger et Mme Carole Mailloux (127, rue McManus) / M. Steve Maltais et Mme Anne Paquet (194, avenue Gamache)

District de Jacques-Cartier

Gagnant : M. Claude Marcheterre et Mme Diane Jolicoeur (9, rue Ballantyne)

Finalistes : M. Rénald Ouellet et Mme Lyse Simard (824, rue Beaulieu) / M. Lazarre Ross (18, rue Pampalon)

District de Sainte-Famille

Gagnant : M. Denis St-Pierre et Mme Diane Bettez (13, rue Doire)

Finalistes : M. Bertrand Cormier et Mme Nancy Hardy (14, rue Lasalle) / M. André Gingras et Mme Suzanne Banville (18, rue Petitpas)

District de Moisie-Les Plages

Gagnants : M. Réal Bérubé et Mme Diane Larouche (405, rue de la Rive)

Finalistes : Mme Marie-Paule Levasseur (58, rue des Battures) / M. Pierre Laberge (27, rue Walter)

Édifices publics, industries et commerces

Gagnant : Centre de santé chiropratique Sept-Îles (580, avenue Jolliet)

Finalistes : Caisse Desjardins des ressources naturelles (500, avenue Arnaud) / Recyk et Frip (301, avenue Brochu)

Habitations à logements multiples

Gagnant : M. Joseph Martins et Mme Maria Martins (821, rue Giasson)

Finalistes : M. Rock Poirier et Mme Francine Lévesque (78, rue Napoléon) / Mme Micheline Gauthier et Mme Gisèle Saucier (25, rue Pierre-Riché)