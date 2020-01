Les joueuses de ringuette donneront un deuxième souffle sur trois jours

L’organisation de l’Association de ringuette respire certainement mieux cette semaine. Elle a condensé son Tournoi Bout’Souffle à trois jours contrairement au cinq ou six des dernières années.

Son édition 2020 comptera un peu moins d’équipes, en raison de la participation de certaines de ses joueuses à des tournois de basketball ou de volleyball.

Le Tournoi Bout’Souffle s’ouvre donc ce vendredi, 17 h, à l’aréna Guy Carbonneau. 27 équipes seront de la partie dans quatre catégories (novice, atome, benjamine et junior/cadette). Quelques joueuses des Acadiennes de la ringuette de Havre-Saint-Pierre seront jumelées à celle des Miss-Îles de Sept-Îles.

En plus des matchs préliminaires et éliminatoires, tous joués à trois contre trois, une heure le samedi (dès 11 h 30) et une le dimanche (dès 12h15) seront consacrées pour des mini-parties pour les jeunes de la catégorie moustique. L’horaire du samedi comprend également une rencontre, vers 12 h 45, pour les filles admissibles aux Jeux du Québec en 2021 (filles nées en 2004 et 2005). L’Association de ringuette de Sept-Îles récompensera aussi au cours de la fin de semaine son arbitre de l’année avec la remise d’une plaque souvenir.