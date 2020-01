Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 1 du Dekhockey à Sept-Îles

Les inscriptions sont lancées pour la première saison de Dekhockey Sept-Îles. Les intéressés ne devront pas tarder pour procéder, car les places sont limitées pour le calendrier qui s’ouvrira en juin.

Chez les adultes, ce sont quinze matchs en saison régulière et assurément deux en séries qui seront à l’horaire chez les hommes, chez les femmes et dans la catégorie mixte.

Pour les jeunes de 7 à 17 ans (junior), tant pour les gars que pour les filles, dix parties et deux mini-tournois sont prévus.

Les inscriptions pour les équipes adultes sont au coût de 1765$ (plus taxes) et pour les juniors de 170$ (plus taxes) par joueur.

Vous avez jusqu’à 30 avril pour procéder, si les places ne sont pas toutes prises. Pour la façon de faire, référez-vous au www.dekseptiles.com ou via le www.facebook.com/dekseptiles/.