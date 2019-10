Les fabuleuses aventures de Chalie signées par cinq duos parent-enfant

Lors d’une activité de lancement qui s’est tenue le 5 octobre dans les locaux de l’Envol – La Maison de la famille de Sept-Îles, cinq duos parent-enfant ont pu renouer avec cinq histoires qu’ils ont créées de toutes pièces puisque ces dernières ont été transposées dans un livre ayant pour titre Les fabuleuses aventures de Chalie.

Instigatrice de ce projet et animatrice à la Maison de la Famille, Katie Beaudin a fait appel à cinq duos parent-enfant pour la création de ces histoires. « La directrice générale de l’organisme (Bernice Villeneuve) et moi cherchions un projet rassembleur. Le projet d’un livre a rapidement fait surface », souligne-t-elle.

Des collaborations fructueuses

En début de projet, l’animatrice s’est associée avec la conteuse Louise Tanguay. « On a fait appel à elle pour la création de ces histoires. Elle a fait la rencontre de nos cinq duos. Elle en a été l’étincelle », soutient Mme Beaudin. « Chaque histoire transmet un message positif comme l’importance de surmonter ses peurs. Tous ensemble, on a créé une héroïne commune, Chalie (Chatte qui lit) ».

En plus de leur indiquer la structure à suivre, cette artiste nord-côtière est partie du constat que les gens heureux n’ont pas d’histoire. « Pour faire une bonne histoire, ça prend des gens qui ont un peu de problèmes. On part ainsi d’un problème et on se met en mode solution », explique Louise Tanguay. « Je suis très surprise des solutions mises de l’avant. Tout se termine bien », renchérit-elle.

À celle-ci s’ajoute aussi le travail de deux jeunes aux illustrations et le travail de graphisme effectué également bénévolement par Linda Renaud (également employée de MAP Design). « Elle a su transposer tout ça dans un livre et a réussi à le rendre attrayant. Elle s’est montrée d’une très grande patience et je lui en suis extrêmement reconnaissante. On en a fait 100 exemplaires et on a pour objectif de le présenter dans des classes d’ici peu », explique Katie Beaudin.

Une expérience formatrice

Employée à l’Envol à titre de technicienne en alimentation, Mylène Dugas a aussi participé à ce projet avec son fils Olivier Deraps qui était le plus jeune du groupe. À ce moment-là, il ne savait pas lire ni écrire. « On a choisi le nom du personnage et on a créé l’histoire ensemble. Il m’a apporté beaucoup d’idées. C’est un véritable travail à deux qui s’est fait uniquement dans le plaisir», lance-t-elle avec beaucoup de fierté.

Au coût de 10 $, les personnes intéressées à s’en procurer un exemplaire peuvent contacter Katie Beaudin, responsable de l’aide au devoir à la Maison de la Famille de Sept-Îles par courriel au katie.aide.devoir@gmail.com ou par téléphone au 418 968-1525. Il faut souligner que ce projet a été réalisé grâce à l’appui du Comité RAP Côte-Nord et du ministère de l’Éducation du Québec.