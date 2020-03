Les délais seront réduits au minimum pour envoyer les prestations selon Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué lors de son point de presse quotidien que le délai sera réduit au minimum de 10 jours afin de permettre aux gens qui ont perdu leur emploi d’avoir un montant d’argent.

«Il n’y aura qu’une seule prestation canadienne d’urgence qui sera offerte que vous soyez admissibles à l’assurance emploi ou non. Cela remplacera les deux prestations annoncées la semaine dernière.Nous lancerons la plate-forme le plus tôt possible afin que les gens puissent s’inscrire. Nous faisons tout notre possible pour raccourcir les délais au minimum. Nous savons que les factures s’empilent pour les gens qui ont perdu leur emploi. Nous allons aussi augmenter l’allocation canadienne pour les enfants. »

Au total, 107 milliards de dollars seront remis pour les travailleurs et aux familles.

Certaines personnes ont été flouées par une arnaque via des textos. Le premier ministre a rappelé que le site web du gouvernement du canada est la seule source fiable.

Concernant les Canadiens qui sont à l’extérieur du pays, le gouvernement canadien est en constante communication pour rapatrier des gens qui doivent revenir au pays.