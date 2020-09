Les Choristes du Nord vous attendent

L’école de musique de Sept-Îles propose de belles nouveautés pour cette rentrée. Parmi celles-ci l’arrivée des Choristes du Nord qui vous donnent rendez-vous le mardi de 19h30 à 22 heures sous la direction de Guy Porlier dans le sous-sol de l’église Marie Immaculée.

Guy Porlier, un enfant de la Côte-Nord, est à l’origine de cette initiative. Il existe une chorale traditionnelle à Sept-Îles avec Chœur en sol, mais certaines personnes aspiraient à un ensemble vocal différent. Et ce sera chose faite dès cette rentrée.

« Je suis revenu m’installer sur la Côte-Nord en 2017, mais cela faisait plusieurs années que je songeais à créer un ensemble vocal », précise Guy Porlier. « J’adore chanter dans des troupes et mon parcours m’a fait découvrir les harmonies vocales. Je souhaitais donc proposer quelque chose de différent des chorales classiques pour créer des moments de bonheur. Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. »

Les choristes du Nord ont commencé à Port-Cartier l’année dernière avec 29 personnes. Cette année c’est au tour de Sept-Îles. Vous êtes donc invités à venir à la première soirée qui aura lieu le 29 septembre. Il s’agira d’une soirée d’information où vous sera donné le calendrier de l’année qui va se décliner avec les mardis soirs et, à peu près toutes les six semaines, un dimanche intensif sur toute la journée.

Les personnes qui souhaitent être solistes pourront faire une présentation lors de cette soirée ou plus tard notamment lors de la soirée du 6 octobre. « Cela va me permettre de départager choriste/soliste », confie-t-il. Sa façon de travailler est aussi différente des versions classiques. « Tout le monde ne connaît pas les notes de musique donc nous travaillons plus sur des partitions vocales où sont indiquées les parties où vous devez chanter. »

Et la question que chacun se pose… Quels morceaux vont être interprétés ? Guy Porlier prévoit un meddley Ginette Reno, du Offenbach, un meddley disco et peut-être aussi du Abba… Il faudra y ajouter une chanson personnalisée pour les Choristes du nord de Sept-Îles.

« La chorale est ouverte à tous. Je ne refuse jamais quelqu’un parce qu’elle fausse », précise Guy Porlier. « Pour moi, un ensemble vocal a deux volets, les choristes à proprement parler qui s’ils le souhaitent peuvent faire un court solo sur la base du volontariat. Et les solistes qui souhaitent avoir une chanson à eux. Tout le monde a un rôle à jouer dans le résultat final, mais le soliste apporte un plus, améliore ce résultat. »

Une représentation le 20 septembre

Sans la COVID, un spectacle devait avoir lieu en fin d’année à Port-Cartier, mais il a dû être annulé comme tout le reste. Guy Porlier a donc fait le choix d’enregistrer un CD qui est en cours de préparation. Chaque choriste est venu chez lui pour enregistrer sa partie. Une représentation va être donnée dimanche 20 septembre au centre des congrès de Sept-Îles. Attention, seules 80 personnes pourront y assister au prix de 30 $ qui comprend un rabais de 5 $ pour l’achat du CD et une consommation offerte à l’arrivée. Pour réserver, il vous faut appeler Guy Porlier au 514-926-3179. À cette occasion Cogecco va enregistrer le concert qui sera ensuite diffusé sur leurs ondes.

Guy Porlier connaît bien son affaire. En effet, il a étudié le théâtre à Montréal avant d’intégrer l’école de musique. Mais au bout d’un an, il décroche trois contrats importants et quitte l’école. Il participe notamment à la comédie musicale Les Misérables en 2007-2008. Pendant plusieurs années, il est aussi le chanteur principal sur des bateaux de croisière.

Pour vous rejoindre Les choristes du Nord, il vous suffit de vous inscrire à l’école de musique et de venir assister à la première séance qui aura lieu le mardi 29 septembre de 19h30 à 22 heures. Les consignes de sécurité sont bien entendu de rigueur.