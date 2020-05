Les campings pourraient rouvrir le 1er juin

Le gouvernement Legault prépare une nouvelle annonce qui permettra aux Québécois de profiter un peu de la belle saison malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis le début de l’année, selon le quotidien Le Devoir.

Québec annoncera demain le 27 mai son plan de déconfinement pour les campings et les chalets en cellules familiales à compter du lundi 1er juin.

Ce secteur de la phase 5, qui inclut aussi la reprise graduelle des soins dentaires, corporels et thérapeutiques était le seul à ne pas avoir encore reçu l’autorisation d’ouvrir de la Santé publique.

Le 22 mai, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait créé une lueur d’espoir pour ce secteur. « On se fait beaucoup parler du camping. On est très conscient de l’impatience par rapport au camping et l’industrie du tourisme en général. Je veux vous redire que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, travaille d’arrache-pied avec la Santé publique pour préparer ce plan d’ouverture et de relance de l’industrie touristique, entre autres, du camping. »

Quant aux terrains de camping, ils devraient rouvrir dans toute la province, peu importe le type d’installations.