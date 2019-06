Les Bottes de l’espoir continuent leur ascension

Josée Leblanc est une femme d’affaires innue à la tête d’Atikuss, un commerce d’artisanat autochtone qui a connu un grand succès grâce aux Bottes de l’espoir. Elle a invité dans sa boutique le célèbre Luc Dicaire, un bottier d’une renommée internationale pour aller encore plus loin dans l’offre de service de qualité.

Rappelons-le, l’initiative des Bottes de l’espoir était de venir en aide à des femmes qui gagnaient près de 3 dollars l’heure. L’idée de départ était qu’elles retrouvent une pérennité financière et que ce savoir-faire puisse perdurer par la même occasion.

Un lien entre l’acheteur et les artisanes a été créé par l’intermédiaire d’un message écrit par elles, avec une note expliquant les différentes méthodes utilisées. L’acheteur se sent donc privilégié par ce message personnel et se considère alors concerné par le sort de ces femmes.

Résultat des courses, le revenu des femmes a dépassé les 15 dollars l’heure et les bottes ont connu un franc succès. Seulement, Josée voulait aller encore plus loin. Elle a donc fait appel à un bottier connu à l’international pour améliorer la solidité de la botte et faciliter les étapes de production afin de donner une meilleure qualité du produit.

«J’ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Luc, je voulais perfectionner mes bottes. Il m’a vraiment aidée sur les procédés et les processus de production. On a travaillé sur la semelle qui a fixé la botte et qui lui a permis d’avoir de la stabilité et un alignement», raconte la femme d’affaires.

Les projets en parallèle

Josée travaille aussi sur d’autres projets. Elle a mis en place un atelier-boutique à Sept-Îles et à Québec, avec la collaboration de musées. Elle a aussi ouvert son hôtel-boutique à Sept-Îles au-dessus de la boutique Atikuss. Un lieu charmant et accueillant qui évoque la culture des Innus.

L’entrepreneure a également son best-seller, qui retrace l’histoire des premiers voyageurs qui ont traversé l’Atlantique à la rencontre des autochtones d’ici. Ce livre sous la direction de Mme Leblanc et 27 autres écrivains ainsi que d’anthropologues ont mis en lumière certains personnages méconnus de l’histoire du Québec.