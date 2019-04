Les Anges du bal déploient de nouveaux services

Pour une quatrième année consécutive, les Anges du bal reprennent service afin d’offrir à tous les jeunes finissants la possibilité de rayonner lors de la soirée soulignant la fin de leur secondaire, et ce sous une toute nouvelle formule.

L’organisation Les Anges du bal, fondée en 2015 par un groupe d’environ quinze bénévoles, ont revu leur procédure dû à un problème d’entreposage et de désuétude de l’inventaire actuel.

«Nous avons plus de 200 robes en inventaire actuellement qu’il faut entreposer tout au long de l’année. De plus, les robes vieillissent. Ce qui était magnifique et actuel il y a quelques années ne l’est plus et comme le but de notre organisation est de faire en sorte que les finissants moins fortunés puissent se sentir comme les autres le soir de bal, il devient difficile de rencontrer notre mission », a expliqué l’une des fondatrice, Mme Anne Lévesque.

À compter de cette année, les candidats retenus auront la chance d’avoir une tenue complète, louée ou achetée spécialement pour eux. Ils bénéficieront également de services de coiffure et d’esthétique grâce à de précieux bénévoles.

Les gens qui ont fait un don à l’organisme et qui désirent le récupérer sont invités à se présenter au 598, boulevard Laure (ancien Sears), le 31 mars entre 12h et 17h. Les vêtements et accessoires restants seront acheminés chez Recyk et Frip. Des activités bénéfices sont prévues dans les prochains mois afin de défrayer les coûts reliés à l’achat et à location de vêtements et d’accessoires. Ceux et celles qui désirent communiquer avec les Anges du bal sont priés de le faire via la page Facebook : Les Anges du Bal – Sept-Îles.