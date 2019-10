Leony Danika Guimont retrouvée!

Leony Danika Guimont a été retrouvée saine et sauve à Baie-Comeau, en début d’après-midi dimanche.

La Sûreté du Québec a confirmé la bonne nouvelle un peu avant 15 h. Selon la sergent Marie-Pier Lorrain, l’adolescente de 17 ans se trouvait tout près de chez elle au moment où elle a été retracée. Il se pourrait qu’elle retournait à la maison à ce moment, a avancé la policière.

On se souviendra que la jeune fille avait été vue pour la dernière fois le mercredi 9 octobre. Vendredi, la SQ a lancé un appel à tous pour tenter de la retrouver. Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

En début de journée dimanche, son père a lancé un message sur Facebook à l’effet que sa fille pouvait se trouver à l’est de la Côte-Nord et jusqu’à Havre-Saint-Pierre et même plus loin. Il a invité les gens à être attentifs et particulièrement les automobilistes roulant sur la route 138.

Dans la Manicouagan, cette disparition n’a laissé personne indifférent. Aujourd’hui, plusieurs personnes sont soulagées, à commencer par sa famille évidemment.

Une histoire qui se termine bien, heureusement.