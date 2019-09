L’Élyme des sables souligne son 10e anniversaire

La maison de soins palliatifs l’Élyme des sables a souligné son dixième anniversaire samedi passé par un dîner communautaire en compagnie de gens ayant œuvré à sa mission au cours des dernières années. À cette occasion, Benoît Méthot a été désigné comme nouveau président d’honneur de la campagne de financement La Récolte 2019-2020.

« En soins palliatifs, les gens vont vous dire qu’une journée, c’est un monde. Alors imaginez 3650 jours, comment ça fait de hauts, de bas, de vagues. Ce sont 915 familles, qui sont passées chez nous. C’est une centaine d’activités de financement de tout genre. C’est surtout 4,5 millions de dollars amassés en biens, en services, en financement », a souligné la directrice, Suzanne Cassista.

Afin de souligner l’anniversaire, un dîner avait été organisé, réunissant bénévoles, anciens présidents d’honneur, membres du conseil d’administration et membres du personnel de la maison. Le travail d’Huguette Jourdain, celle qui a initié le projet de maison de soins palliatifs, a été souligné. Le président du conseil d’administration, Denis Blouin, et Mme Cassista, lui ont remis une œuvre de l’artiste Diane Normand.

Campagne 2019-2020

Pour aider à la campagne de financement La Récolte 2019-2020, le directeur général de la compagnie minière IOC, Benoit Méthot, a été désigné président d’honneur. Comme la compagnie s’est impliquée dès le départ, et a soutenu la maison durant ces 10 dernières années, ce choix s’est imposé de lui-même.

« Avant le directeur général de la minière IOC, c’est l’individu qui a accepté de s’impliquer dans la campagne, parce que la cause me rejoint. Ce type d’implication sociale, ça répond à mes valeurs et c’est pourquoi j’ai accepté ce rôle, à titre individuel, mais aussi pour poursuivre l’implication d’IOC auprès de la maison », a souligné M. Méthot.

Quelques nouveautés sont à prévoir pour la campagne qui s’amorce, dont l’objectif est de 525 000$. Tout d’abord, le téléradiothon, qui aura lieu le 5 avril 2020, déménagera au Centre des congrès. Ensuite, le pédalothon reviendra cette année dans une version améliorée. L’Élyme des sables pourra également compter cette année sur un nouveau partenaire, soit la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Les employés de la société seront sollicités prochainement pour le programme de déduction à la source.

Jardins phase 2

La Société d’horticulture de Sept-Îles a complété sa deuxième phase de l’aménagement des jardins de l’Élyme des sables. Grâce au programme « L’envert de ta cour » de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, la société a obtenu une subvention de 2000$.

Les bénévoles de la société ont pu bonifier les plantations et procédé à l’épandage de 100 sacs de compost, de chaux et de terre. Ils ont également procédé à l’installation de planches de cèdre sous le balcon et à l’ajout de nouveaux tuyaux perforés et de lampes solaires.