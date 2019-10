L’édition 2019 de la Grande Soirées Fromages & Vins rapporter 19 000$

Le fromage et le vin ont servi la cause des athlètes-étudiants nord-côtiers, vendredi soir, au Centre des congrès de Sept-Îles.

La cinquième édition de la Grande Soirée Fromages & Vins de la Fondation Loisir Côte-Nord a permis d’amasser quelque 19 000$, montant qui s’ajoutera aux autres événements-bénéfices de la Fondation, son tournoi de golf en partenariat avec le Drakkar de Baie-Comeau, ainsi qu’Opération Nez Rouge – Baie-Comeau.

Toutes ces retombées seront distribuées en bourses lors du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord, événement qui se tiendra le 2 novembre à Pessamit.

Le moment le plus marquant de la Grande Soirée Fromages et Vins a été certes l’ovation rendue aux Lehoux; Yvon, Ginette et Daniel, qui assuraient la présidence d’honneur pour le rendez-vous de 2019.

Daniel a livré un vibrant témoignage à l’endroit de ses parents, longtemps impliqués comme bénévoles dans la communauté sportive septilienne et même nord-côtière. Yvon est notamment à l’origine de la fondation d’Omnisport alors que Ginette a occupé plus d’un chapeau au sein du Club de patinage artistique de Sept-Îles.

« C’est elle qui a appris à patiner à Karl Dykhuis », a souligné Daniel lors de son allocution. Sa mère a d’ailleurs été entraîneure chef d’une équipe pee-wee BB.

L’édition 2020 de la soirée bénéfice de la Fondation Loisir Côte-Nord comptera sur Jeannot Vich, coordonnateur du Tournoi de volleyball Orange Alouette, comme président d’honneur.