L’école de ballet vous emmène en croisière

L’école de ballet de Sept-Îles présente ses spectacles de fin d’année les vendredi 24 mai, à 20h, et samedi 25 mai, à 19h, à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion.

Venez entrer dans la danse avec ses passionnés de danse Hip-Hop et Jazz et de ballet classique. Les troupes de l’école vous emmènent le temps de deux spectacles à bord d’une belle traversée pour une représentation de plus de 250 personnes qui exécuteront 25 chorégraphies différentes sur un fond de 25 musiques. Ajouté à cela un défilé de projection sur scène et des costumes magnifiques qui vous transporteront au-delà de la Salle de spectacle.

La Croisière en folie du vendredi vous promet une ambiance dynamique mêlant le style Hip-Hop et Jazz. Tous les groupes de l’école de tous âges confondus ainsi que la relève et mini relève seront sur scène portant des costumes de pirates, de dauphins, d’étoiles de mer, des vagues, des matelots ou encore des joyeuses naufragées.

«Nous faisons entrer le public dans une ambiance de croisière par la musique avec les magnifiques costumes fait à la main par notre couturière Isabelle Cloutier, qui a fait au-delà de 220 costumes spécialement pour le spectacle», confie la coordonnatrice de l’école de ballet, Cindy Petitpas.

La Croisière du Masjectic du samedi vous emmène dans un décor de grâce sous un fond de musique classique. Le spectacle comprend les danseuses de ballet classique, les tous petits de 3 à 5 ans qui donneront leur première représentation ainsi que les troupes «Eledanse» et «Illusion» qui feront la première partie. «Ce sont ces jeunes passionnés de la danse, qui offre une qualité de danses et chorégraphies très élevées», ajoute-t-elle. «Plusieurs membres de la troupe font partie aujourd’hui du corps enseignant. Le tout est chapeauté par la directrice artistique Mme Louise Laforge».

Les billets sont en vente à la Salle Jean-Marc Dion, au coût de 22$ pour les adultes et de 15$ pour les 12 ans et moins.

Camp

L’école de ballet de Sept-Îles tiendra un camp de danse du 24 juin au 5 juillet au Centre socio-récréatif de Sept-Îles. L’activité permettra d’explorer tous les types de danse. Le coût s’élève à 170$ pour la semaine. Les inscriptions sont ouvertes aux enfants à partir de 6 ans. Les groupes de soirée s’adresse aux plus de 14 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous au www.facebook.com/EcoleDeBalletDeSeptIles.