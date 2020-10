Le transport des passagers reprendra le 12 octobre sur le Bella Desgagnés

La compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord, a annoncé que le transport de passager à bord du N/M Bella Desgagnés reprendra dès le 12 octobre.

Cette décision fait suite à des discussions entre Relais Nordik, la Société des traversiers du Québec, la Santé publique et les élus de la Basse-Côte-Nord.

Par voie de communiqué, la Relais Nordik indique: « Les réservations de passages maritimes et couchettes pour voyages avec départs la semaine prochaine pourront se faire le vendredi 9 octobre entre 8 h 30 et 15 h en communiquant par courriel à info@relais.nordik.desgagnes.com ou par téléphone au (800) 463-0680, option 2. Pour les voyages subséquents, la réservation et le paiement doivent être faits en totalité par carte de crédit avant le jeudi à 15 h la semaine précédant le voyage.»