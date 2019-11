Le Saaremaa I reste encore à quai

La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout annule finalement toutes ses traversées aujourd’hui en raison des conditions météo défavorables.

Au petit matin de ce mercredi 13 novembre, les annulations concernaient uniquement les traversées de 7 h 30 et de 11 h. Pour celles de 14 h 30 et de 18 h, la situation restait à réévaluer plus tard.

Depuis le samedi 9 novembre, il n’y a eu qu’une seule journée, celle de lundi, où le Saaremaa I a pu respecter l’intégralité de son horaire régulier. Il n’y a pas à dire, l’automne est difficile pour le navire de relève du F.-A.-Gauthier.

Faut-il rappeler qu’à la Société des traversiers du Québec, le président-directeur général, Stéphane Lafaut, a promis le retour du navire permanent de la traverse Matane-Côte-Nord avant l’hiver. Or, bien que les conditions hivernales soient déjà bien installées dans la région, au calendrier, la nouvelle saison commencera bel et bien le 21 décembre.