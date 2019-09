Le répertoire de Leonard Cohen revisité

Loin d’être un simple spectacle hommage à Leonard Cohen, Songs of Mercy : From Suzanne to Marianne effectue un survol complet de l’œuvre de cet auteur-compositeur. Une soirée mémorable, conviviale et authentique. C’est-à-dire, à l’image de cette légende musicale reconnue pour la finesse de sa poésie et dont les chansons sont intemporelles.

Éric Martin

Parmi les instigateurs de ce projet musical, on retrouve l’artiste folk Randall Spear qui voue un immense respect à ce monument de la chanson. « Je l’ai vu à la télévision à 14 ans. Dès lors, j’ai eu un solide coup de cœur. Il est définitivement dans une catégorie à part. Une certaine spiritualité se dégage de sa musique. Selon moi, c’est ce qui lui permet de toucher les gens droit au cœur », croit-il fermement.

Dès le départ, ce chanteur folk s’est soucié d’en arriver à apporter sa propre couleur à ce répertoire intemporel. « Quand les gens nous disent qu’on respecte son univers sans pour autant en faire une copie conforme. Je me dis qu’on a réussi », avance-t-il. « C’était pour moi une très grande préoccupation. »

Même si l’essence du spectacle demeure folk, voire organique, on retrouve également des touches de jazz, de country-blues et de rock dû aux influences de ces partenaires de scène soit Denis Viel à la guitare, Stéphane Beaudin à la batterie et aux percussions, Richard Boisvert à la basse et Lily Thibodeau au Chœur. Une présence féminine qui allait de soi.

En effet, cet élément s’avère au contraire plus qu’essentiel . « Dieu et les femmes sont les muses de ce parolier. Elles en constituent même le fil conducteur de ces chansons. »

Le spectacle Songs of Mercy : From Suzanne to Marianne sera présenté le 21 septembre à la Salle Jean-Marc-Dion et le 22 septembre à la salle de diffusion de la Shed-à-Morue à Havre-Saint-Pierre.