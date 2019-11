Le public fait de Tourisme Côte-Nord son coup de coeur

L’équipe de Tourisme Côte-Nord repartira des Prix Excellence Tourisme avec une deuxième récompense. Le public, via les votes des derniers jours, l’a choisie comme Coup de coeur pour son partenariat avec Montréal en Lumières 2o19. Une bourse Médias Québecor accompagne ce prix.

Cette bourse du prix Coup de coeur du public permettra au gagnant d’investir 50 000 $ en placement média sur les différentes plateformes du groupe Québecor.

Un peu plus tôt dans la soirée, le milieu touristique nord-côtier avait remporté la palme dans la catégorie Prix Initiative de partenariat. Cet événement fait partie du Sommet du tourisme qui se conclut demain à Drummondville.

À la fin octobre, Tourisme Côte-Nord avait reçu un prix Azimut argent lors d’une soirée tenue durant les Journées de l’accueil touristique, un événement qui se déroulait à Baie-Saint-Paul.

Les prix Azimut soulignent des initiatives en matière d’accueil touristique au Québec. Ces distinctions visent la reconnaissance et la valorisation du personnel des lieux d’accueil et de renseignements touristiques qui, par leur approche et leurs accomplissements, constituent une source d’inspiration pour le réseau. Les lauréats ont reçu un inukshuk, qui symbolise les services de l’accueil comme point de repère.

Tourisme Côte-Nord était en nomination à ce concours avec le projet Concours et expérience accueil Côte-Nord, qui comprenait notamment le concours Entre nature et démesure.