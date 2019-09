Le prix Étoiles Stingray décerné à Nick Beaudin au Festival Western de St-Tite

Choisi comme l’un des six finalistes du prix Étoiles Stingray, Nick Beaudin a été désigné comme le grand gagnant de ce concours après avoir performé sur scène devant un jury. Cette prestation a été offerte lors de la grande finale de ce concours qui s’est tenue au Festival Western de St-Tite, le 12 septembre.

Éric Martin

Pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète septilien avait interprété sa chanson La route, qui revêt un caractère autobiographique, en compagnie de musiciens professionnels.

« J’ai très souvent écrit des chansons pour d’autres artistes. Cette fois-ci, j’ai décidé d’en écrire une et de la défendre moi-même sur scène », avance celui qui obtiendra une très belle visibilité grâce à cette victoire.

Même s’il était accompagné de musiciens professionnels, ce chanteur country avait apporté sa guitare avec lui. « Je ne pouvais pas faire autrement. Cet instrument est, en quelque sorte, une extension de moi. Il a toujours été mon fidèle partenaire sur scène », renchérit-il. « Ça m’aide à me sentir un peu plus à l’aise et en confiance. »

En plus de mettre la main sur une bourse de 1000$, Nick Beaudin aura l’opportunité d’enregistrer sa chanson dans un studio professionnel et sera invité à participer à l’émission radiophonique En route vers l’ouest, animée par Véronique Labbé et diffusée dans plus de 60 stations.