Saaremaa I : deux traversées annulées et une prolongée

Les conditions de navigation défavorables obligent la Société des traversiers du Québec (STQ) à annuler les deux prochaines traversées prévues ce vendredi à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Même que les passagers qui se trouvent actuellement à bord du Saaremaa I devront prendre leur mal en patience puisque leur traversée sera prolongée d’environ une heure trente.

« Les vagues au milieu du fleuve vont jusqu’à trois mètres, ce qui rend les conditions de navigation difficiles et très inconfortables pour les gens. Ça brasse pas mal à bord du Saaremaa I », explique Alexandre Lavoie, le porte-parole de la STQ.

La situation est à ce point problématique que le capitaine a même choisi de réduire la vitesse du navire et d’éviter le plus possible les zones de vagues. C’est la raison pour laquelle l’accostage au port de Matane se fera vers 15 h. Normalement, au départ de Godbout à 11 h, les passagers peuvent s’attendre d’arriver à destination autour de 13 h 30.

M. Lavoie assure que la sécurité des personnes à bord n’est aucunement compromise.

Les deux traversées retirées de l’horaire aujourd’hui sont celles de Matane vers Baie-Comeau à 14 h 30 et Baie-Comeau vers Matane à 18 h.

Les dernières annulations de traversées entre Matane et la Côte-Nord remontent au 28 juillet. Ce jour-là, les deux premiers départs avaient été annulés.