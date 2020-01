Le NAVIOS SPHERA reçoit la canne au pommeau d’acier d’ArcelorMittal

Le premier navire à mouiller au port d’ArcelorMittal à Port-Cartier en 2020 a été le NAVIOS SPHERA. Battant pavillon de Panama, il est arrivé le 4 janvier à 14 h 42 et a accosté le 9 janvier au matin.

La traditionnelle canne au pommeau d’acier d’ArcelorMittal a été remise au capitaine du minéralier transatlantique, Laurye Hernando

Le NAVIOS SPHERA jauge 84 872 tonnes métriques de ports en lourd. Il compte 19 membres d’équipage philippins. Le minéralier a quitté les installations portuaires d’ArcelorMittal le 11 janvier avec à son bord 80 945 tonnes métriques de concentré, destinées aux installations sidérurgiques d’ArcelorMittal de Dunkerque en France. Son trajet devait durer onze jours.

Chiffres de 2019

En 2019, ce sont 457 navires qui ont été accueillis chez ArcelorMittal à Port-Cartier. Il s’est transbordé au-delà de 27 524 122 millions de tonnes de concentré et de boulettes d’oxyde de fer ainsi que de produits céréaliers, matières premières et pétroliers destinés à des clients d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.