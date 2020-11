Le Musée régional de la Côte-Nord va tenir son assemblée générale annuelle le mercredi 2 décembre à 19h30.

Au programme: états financiers 2019-2020, bilan des activités et élection de cinq administrateurs. L’assemblée se tiendra dans la Salle jeunesse du Musée. Pour assister à cette réunion ou encore faire partie du conseil d’administration, votre abonnement doit être en vigueur. Vous pouvez devenir membre du Musée en tout temps en remplissant un formulaire à cet effet à la boutique Ô Muses. Pour plus d’information concernant les tarifs des abonnements et les heures d’ouverture du Musée, visitez le site Internet.