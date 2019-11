Le Husky football couronne sa saison parfaite

Le Husky football juvénile de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles s’attendait à une finale relevée contre les Faucons de la polyvalente la Porte-du-Nord de Chibougamau et ce fut le cas. La formation de l’entraîneur-chef Danny Leclerc est parvenue à compléter sa saison parfaite, mettant la main dimanche, en terrain neutre, Saint-Félicien, sur le titre de la Ligue juvénile du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« C’est mission accomplie. L’objectif était de gagner nos six matchs », a souligné le coach du Husk. Sa troupe met ainsi la main sur un deuxième titre en autant de saisons, après sa conquête de l’automne 2018.

Le Husky a signé une victoire de 32-26 face à une formation de Chibougamau qui avait apporté des changements à sa stratégie. « Il y a eu de beaux jeux de part et d’autre. Nous, on a passé, couru et bloqué », a mentionné le coach.

Les Septiliens ne se la sont pas donnée facile. Ils ont connu un départ lent, « pas à la hauteur de nos attentes », commettant des erreurs de concentration et de nervosité. Les leaders ont cependant pris les choses en main en deuxième demie pour assurer ce deuxième titre. « Ce fut suffisant pour gagner. Nous sommes contents », a conclu Danny Leclerc.

En chiffres

Offensivement

Patrick Pouliot (QB) – 8 passes complétées en 12 tentatives pour 152 verges, 2 passes de touchés, 11 courses pour 113 verges et 2 touchés par la course

Anthony Chapados (REC) – 3 passes captées pour 54 verges, 1 touché par la passe

Simon Corbeil (REC) – 3 passes captées pour 76 verges, 1 touché par la passe

Jérémy Huet (RB) – 12 courses pour 33 verges, 1 touché par la course

Défensivement

Rahim Abdul Konate (LB) – 5 plaqués solos et 5 assistés

David Tremblay (LB) – 4 plaqués solos et 5 assistés

Olivier Gauthier (LB) – 4 plaqués solos et 5 assistés

Jake Lévesque (DL) – 6 plaqués assistés