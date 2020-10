Le hockey féminin s’allie à la structure des Nord-Côtiers

La promotion et le développement du hockey féminin dans la région passeront par la structure des Nord-Côtiers. La direction des Nord-Côtières confirme un partenariat avec le programme régional.

« Ce sera un beau support pour nous. Pour l’organisation, ce sera plus facile avec la structure des Nord-Côtiers. On sera appuyé comme équipe », a laissé savoir Michel Lessard, qui a mis sur pied une formation M17 dans les dernières semaines, club formé de joueuses de l’est de la région, soit de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et Havre-Saint-Pierre.

Les hockeyeuses de cette équipe retrouvent un intérêt alors qu’elles sont regroupées ensemble. L’entraîneur, qui pourra profiter de Véronique Boudreau comme adjointe, une ancienne joueuse des Stingers de Concordia (RSEQ Universitaire), souhaite garder le noyau pour deux ans pour faire en sorte qu’elles aient du plaisir. Elles ont disputé des premiers matchs hors-concours en fin de semaine. D’ici la fin de 2020, elles répéteront l’expérience en novembre et en décembre en se mesurant à des équipes masculines bantam et midget.

« L’intégration de cette équipe à la structure des Nord-Côtiers permettra de bien évaluer et de préparer un programme complet pour les années à venir », a indiqué le vice-président hockey féminin, François Tremblay.

Une journée de promotion du hockey féminin aura d’ailleurs lieu le 5 décembre prochain à Port-Cartier. Les détails entourant l’événement seront connus prochainement via la page Facebook « Hockey Féminin Côte-Nord ».