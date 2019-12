Le Drakkar se prépare pour la visite du Titan

De retour devant ses partisans, le Drakkar sera en quête d’un deuxième triomphe de suite à domicile, mercredi soir, lorsqu’il recevra la visite du Titan d’Acadie-Bathurst sur la glace A du centre Henry-Leonard.

Après avoir remporté un gain de 7-4, samedi passé, sur les détenteurs de l’avant-dernier rang au classement général, les Olympiques de Gatineau, le navire croisera le fer avec la pire équipe du circuit Courteau.

Limités à seulement trois victoires depuis le début de la campagne, les joueurs de Mario Durocher viennent de subir cinq défaites consécutives et tenteront de rebondir face à l’ancienne équipe de leur capitaine Shawn Element.

De son côté, le capitaine du navire Gabriel Fortier tentera de maintenir la cadence en attaque après avoir inscrit cinq buts durant le récent week-end, dont quatre au cours de la dernière conquête.

Fortier avait réussi un tour du chapeau en février dernier. Il s’agissait de son premier match de quatre buts. « C’est sûr que cela fait du bien à moi et à toute l’équipe de marquer sept buts. On a souvent manqué de finition dans les dernières parties mais ce soir, on a vite pris l’avance pour donner le tempo au match », avait confié la première étoile après le match de samedi.

Équipe Canada junior

Espérant obtenir une invitation pour le prochain camp d’Équipe Canada junior, le numéro 9 a toutefois vécu une déception, lundi, et ne fait pas partie de la liste des sept candidats retenus au sein de la LHJMQ.

« C’est toujours un honneur de pouvoir représenter ton pays et c’est dommage pour Gabriel qui aurait pu avoir un rôle précis sur les grandes glaces européennes », a avoué le directeur général Pierre Rioux.

Conscient que les décisions viennent d’en haut et qu’il n’a pas de contrôle sur les choix effectués, le dirigeant n’est toutefois pas inquiet de voir son capitaine de 19 ans tourner la page sur ce chapitre.

« Il (Gabriel) est un jeune homme très mature et conscient de ses fonctions au sein de notre équipe. Ce n’est pas le genre de joueur à baisser les bras et il va continuer de jouer avec la même intensité. »

Le gardien Olivier Rodrigue (Wildcats de Moncton), le défenseur Jared MacIsaac (Mooseheads d’Halifax) de même que les attaquants Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Benoît-Olivier Groulx (Mooseheads d’Halifax), Raphaël Lavoie (Mooseheads d’Halifax), Dawson Mercer (Voltigeurs de Drummondville) et Jacob Pelletier (Wildcats de Moncton) sont les joueurs retenus.

En vitesse

Après le Titan, le Drakkar recevra les Islanders de Charlottetown, vendredi soir, dans un match présenté dans le cadre du 60e Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau…Le gardien de but bulgare Ventsislav Shingarov agira de nouveau comme l’adjoint à Dakota Lund-Cornish à la suite de la suspension indéterminée de Lucas Fitzpatrick puni pour avoir enfreint le code d’éthique des joueurs de la LHJMQ.