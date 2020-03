Le Drakkar en perd une autre face aux Saguenéens

La série de défaites consécutives du Drakkar face aux Saguenéens de Chicoutimi s’est prolongée à neuf, mercredi soir, quand il a été blanchi 5-0 sur la glace du centre Georges-Vézina.

Battus 5-1 par ces mêmes rivaux, dimanche passé, les vikings du navire ont de nouveau été incapables de secouer leur torpeur face à leurs éternels rivaux de la division Est.

Les locaux ont vite donné le ton au match en se forgeant une avance rapide de deux buts après une période de jeu grâce aux 37e et 38e filets de la saison de l’attaquant Raphaël Lavoie.

Les Sags ont porté un dur coup à leurs visiteurs, au début du troisième tiers, quand Tristan Pelletier a triplé l’avance des siens avec seulement huit secondes d’écoulées à l’engagement.

Toujours en panne

Limitée à six maigres buts à ses six derniers matchs, l’attaque du Drakkar a poursuivi sa panne offensive et n’a pas été en mesure de déjouer le gardien de but Carmine-Anthony Pagliarulo.

Tristan Pelletier, avec son deuxième du match, et Christophe Farmer ont complété le pointage avec son deuxième filet du match face à la recrue Justin Bourque, qui en était à son tout premier départ au sein de la LHJMQ.

Avec ce troisième revers d’affilée, le Drakkar se retrouve maintenant au 8e rang du classement de la conférence de l’Est. Les membres de l’équipage tenteront de se reprendre, samedi, alors qu’ils recevront la visite des Tigres de Victoriaville.