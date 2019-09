Le Drakkar demeure invaincu

Le Drakkar est demeuré invaincu en matchs préparatoires, vendredi soir, quand il a inscrit un gain serré de 4-3 sur les Saguenéens de Chicoutimi devant 690 amateurs présents au centre Henry-Leonard.

Détenteurs d’un dossier intact de 5-0 depuis le début du calendrier présaison, les locaux ont connu un lent départ avant de retrouver leurs moyens à partir du milieu de la deuxième période.

Limité à seulement trois tirs au but au cours de l’engagement initial, le Drakkar est retourné au vestiaire avec un recul d’un seul but et ce, grâce aux nombreux arrêts clés du gardien Dakota Lund-Cornish.

Le brio de l’homme masqué a inspiré ses coéquipiers, qui sont revenus en force avec quatre filets sans riposte. Les visiteurs ont menacé dans la dernière portion du match, mais les membres de l’équipage ont su tenir le coup.

Gabriel Proulx

Un des meilleurs joueurs de son club, le vétéran Gabriel Proulx a inscrit le premier but des siens quand il a complété une belle pièce de jeu de la recrue Drew Elliot.

Cinq minutes plus tard, le défenseur baie-comois Brendan St-Louis a donné l’avance aux siens avant de voir Thomas Ethier et Brandon Frattaroli porter la marque à 4-1 au début du troisième tiers.

Les Saguenéens ont ensuite profité d’un jeu de puissance pour réduire l’écart à 4-2. L’attaquant William Dufour a enchaîné avec un troisième filet avec moins de deux minutes à faire, mais les Bleus ont manqué de temps.

« Le début de match a été plus difficile. Les joueurs ont bénéficié de bonnes chances, mais leurs tirs n’atteignaient pas la cible. Il a fallu apporter certains ajustements par la suite et ils ont été en mesure de le faire », a commenté l’entraîneur adjoint Jean-François Grégoire.

En charge derrière le banc en l’absence de l’entraîneur-chef Jon Goyens, Grégoire a vu des bonnes choses dans la victoire. « Le jeu collectif à cinq a été meilleur et tous les joueurs touchaient à la rondelle. Malgré quelques revirements durant la partie, ils ont bien réagi. »

En vitesse

Christophe Farmer et Hendrix Lapierre ont enfilé les autres buts dans le clan perdant…Le Drakkar était privé de quatre éléments importants en Gabriel Fortier (Tampa Bay), Nathan Légaré (Pittsburgh), Xavier Bouchard (Las Vegas) et Christopher Meriser-Ortiz (Calgary) partis à des camps de recrues de la Ligue nationale…La direction du club s’attend d’accueillir le Biélorusse Valentin Demchenko au cours de la fin de semaine…