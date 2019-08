Le Cyclo Tour SP 2019 – Côte-Nord rapporte 31 281 $

Tous les ingrédients étaient au rendez-vous samedi pour la 5e édition du Cyclo Tour SP – Côte-Nord au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Le beau temps a attiré les participants, ce qui a permis à l’organisme d’en ressortir gagnant avec une somme amassée de 31 281$.

« On a dépassé l’objectif de 30 000$. On est super heureux, ç’a été une super belle journée. Les cyclistes ont répondu à l’invitation », a souligné la directrice régionale pour la Société canadienne de la sclérose en plaques – division Québec, Aminata Milaire, présente pour l’événement.

Ils ont été près de 120 cyclistes, une participation record, à se lancer pour un des deux défis de la journée, soit 65 km (Sept-Îles/Barrage SM2) ou 130 km (Sept-Îles/Port-Cartier). C’est sans compter les nombreux jeunes qui ont pris part au Rallye-Familial dans les rues de Sept-Îles à la recherche d’énigmes en lien avec la sclérose en plaques.

« Tous les ingrédients étaient au rendez-vous, la température, les gens, la bonne humeur. C’est un beau rassemblement pour la cause », a renchéri le président d’honneur du Cyclo Tour SP – Section Côte-Nord 2019, Jules Côté.

L’organisation vise encore plus gros pour 2020, fixant la barre à 35 000$. « Ça vaut la peine de participer et ça permet de mieux comprendre la cause », a mentionné M. Côté.

L’argent récolté aidera les familles touchées par la sclérose en plaques sur la Côte-Nord qui pourront bénéficier de service. La recherche se poursuit également pour trouver un traitement.