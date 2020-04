Le crabe va devoir attendre

Pêche et Océan Canada reporte l’ouverture de la pêche au crabe des neiges au 1er mai pour les zones de pêche allant de Pointe-des-Monts à la Basse-Côte-Nord.

Face à l’inquiétude des pêcheurs en cette période de pandémie, Pêche et Océan Canada a annoncé le report au premier mai pour les zones 12 C, 16, 16A et 15 pour l’ouverture de la pêche du crabe des neiges.

Après l’annonce d’une diminution des quotas pour la deuxième année consécutive, la pandémie porte un nouveau coup dur au secteur de la pêche.