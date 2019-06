Le C.A. du Musée régional de la Côte-Nord a fait son choix

Johane Bergeron succède à Christian Marcotte à la direction du Musée régional de la Côte-Nord (MRCN). Forte d’une riche expérience en muséologie, communication, en art et culture, elle entre en poste le 2 juillet.

Le président du conseil d’administration du Musée régional de la Côte-Nord, Jacques Delagrave, en a fait l’annonce par voie de communiqué cette semaine.

Mme Bergeron vient pourvoir le poste laissé vacant par M. Marcotte, qui a quitté la région dans les derniers mois pour relever de nouveaux défis.

«Je suis ravie de me joindre à l’équipe du Musée régional de la Côte-Nord. La pertinence de cette institution est essentielle pour continuer de raconter et faire découvrir le patrimoine et l’histoire de ceux et celles qui ont façonné ce magnifique territoire ─ à travers nos collections, nos expositions, ainsi que nos programmes publics et éducatifs», a souligné Johane Bergeron.