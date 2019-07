Le C.A. du Festival Innu Nikamu réagit aux propos personnels de son directeur artistique

L’organisation du Festival Innu Nikamu a vivement réagi aux propos publiés par son directeur artistique, propos repris par un média. Dans une publication personnelle sur son compte Facebook – publication retirée le 3 juillet –, Kevin Bacon Hervieux décriait notamment que le racisme est ancré dans la culture d’une majorité d’habitants de Sept-Îles.

«Le conseil d’administration du Festival Innu Nikamu déplore les récents propos tenus par un des membres de l’organisation ayant publié un statut sur sa page Facebook personnelle – en lien avec la polémique entourant le projet de construction de résidences pour étudiants autochtones dans le quartier Ste-Famille», est-il mentionné dans un communiqué émis en fin de journée mercredi.

Le Festival Innu Nikamu, qui fera place à une 35e édition du 1er au 4 août prochain sur son site à Mani-Utenam, « est reconnu pour être un événement culturel rassembleur où autochtones et allochtones partagent et célèbrent ensemble. Les propos émis par l’employé ainsi ne reflète aucunement les valeurs prônés par l’organisation », qui espère que la population nord-côtière sera au rendez-vous pour l’édition 2019.

Le conseil d’administration mentionne avoir rencontré M. Bacon Hervieux pour le sensibiliser face à son utilisation des médias sociaux.

Chemin de réconciliation

Sur sa page Facebook, Kevin Bacon Hervieux a réagi peu avant minuit mercedi sur l’ampleur de la situation.

Il a rappelé que parmi les objectifs de l’événement, « il y a ce qu’on appelle la réconciliation. Innu Nikamu est un prétexte parfait pour rapprocher et unir les peuples autochtones et les non-autochtones, de la Côte-Nord, du Québec et du Canada. C’est mon engagement envers cette dernière mission qui a aujourd’hui été remise en question par plusieurs à cause de propos rapportés par un certain média ».

« Je réalise que j’ai blessé des gens et mis mon équipe dans l’embarras, et pour cela je m’excuse sincèrement. Ce n’est pas digne d’un représentant d’Innu Nikamu et de la nation innue. Nous vivons dans une ère où la division et la haine sont à la mode et je ne veux surtout pas encourager cela. C’était une erreur », a confessé l’homme âgé de 26 ans.

Vous pouvez lire l’intégralité de sa lettre sur son compte Facebook.