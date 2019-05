L’Arc-en-Son rend hommage à Danielle Madge

L’orchestre l’Arc-en-Son de Sept-Îles, composé d’une vingtaine de musiciens, va amener le public vers des mélodies d’Orient pour y découvrir des airs arabes, juifs ou encore asiatiques. Cet évènement intitulé «Les Mystères de l’Orient» va se dérouler à la salle du petit théâtre du Centre socio-récréatif le vendredi 31 mai à 19h30.

Pour compléter son programme musical, l’orchestre proposera également un medley des grands classiques comme Beethoven et sa neuvième symphonie, Tchaïkovski et ses airs de Casse-noisette ainsi que les aventures rocambolesques de Peer Gunt, du compositeur norvégien Edward Grieg.

L’Arc-en-Son profitera de l’occasion pour rendre un hommage à madame Danielle Madge, la pionnière de l’enseignement du violon à Sept-Îles et fondatrice de l’orchestre.

«Quand j’ai commencé à l’enseignement, je me suis dit : c’est mieux de faire jouer les élèves ensemble, car ça sonne mieux. C’est comme ça que j’ai fondé l’orchestre l’Arc-en-Son. C’était vraiment pour les étudiants de tous âges, que l’on soit adulte ou enfant, tout le monde qui jouait d’un instrument pouvait nous rejoindre et jouer ensemble», a-t-elle dit.

Diplômée d’une maitrise en musique, Danielle trouvait important de faire de la musique avec d’autres, surtout avec l’instrument du violon qui est mélodique. C’est mieux d’avoir quelque chose à compléter, estime-t-elle.

Mme Madge sera la soliste invitée dans Czardas, pièce célèbre et envoûtante du répertoire international tzigane.

Aujourd’hui, l’orchestre réunit les instruments à cordes et à vent. Cette année, il y aura du violon et violoncelle, de la contrebasse et du violon alto. Du côté des instruments à vent, il y aura de la flûte et de la clarinette.

Les élèves entrent en scène

C’est une première pour les élèves de concentration de musique de l’école Camille-Marcoux. Ces apprentis musiciens en herbe, qui seront sous la direction d’Isabelle Dési, représentent l’avenir de l’orchestre. Après leur prestation, ils auront la joie de se joindre au côté du grand orchestre de l’Arc-en-Son pour interpréter les plus belles mélodies. Ce spectacle est sous la direction musicale de Serge Bélanger.

Ce qui est plaisant dans cet orchestre, c’est qu’il y a tout type de niveau ainsi que des âges différents.

«Dans le cas de la musique, on a des fois des enfants plus avancé que l’adulte, et c’est ça qui est beau, les enfants peuvent être des conseillers», ajoute Danielle Madge.

L’Arc-en-Son a aussi permis aussi de former la relève et de grand musiciens professionnel, car jouer en groupe permet de perfectionner son art.

«Dix anciens de l’orchestre sont devenus des musiciens de l’orchestre symphonique de Québec ou de Suède, ça a été le berceau de leur carrière. Cette expérience les a propulsés aujourd’hui à l’international dans de belles carrières», conclut la fondatrice d’Arc-en-Son.