L’APCHQ prévoit à peine 15 mises en chantier en 2020 sur la Côte-Nord

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) s’attend à 15 mises en chantier à peine en 2020 sur la Côte-Nord dans ses prévisions économiques 2019-2020 publiées la semaine dernière.

« C’est sûr que ce n’est pas la région la plus active en construction résidentielle », concède Paul Cardinal, économiste à l’APCHQ.

Avec 15 mises en chantier, ce qui représente un faible recul de 2 % par rapport à 2019, la Côte-Nord est à des années-lumière des prévisions pour les régions voisines. À titre d’exemple, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, il est tout de même question de 75 nouvelles constructions l’an prochain, bien qu’il s’agisse là d’une baisse de 6 %.

Fait à noter, seulement quatre régions administratives devraient connaître une croissance de la construction résidentielle en 2020.

M. Cardinal tient à rappeler que si la Côte-Nord fait figure de parent pauvre du côté des mises en chantier, elle se reprend dans le secteur de la rénovation. Pendant le premier semestre de 2019, l’activité y a bondi de 31 % tandis que la moyenne provinciale s’établissait à une hausse de 9 %.

La méthodologie

Pour établir ses prévisions économiques, l’APCHQ étudie le contexte économique de la région, la démographie et la situation de l’habitation.

« Pour les perspectives économiques, je me fie sur Desjardins (études économiques). De 2018 à 2020, la région à la plus forte croissance économique, c’est l’Abitibi, suivie de la Côte-Nord. Ça s’accompagne habituellement d’une hausse de revenus et de l’emploi qui va repartir à la hausse », indique M. Cardinal.

Il poursuit en soulignant le léger recul démographique anticipé dans la région, qui vient mettre un bémol à l’optimisme du côté économique.

Enfin, en habitation, l’économiste fait remarquer que le taux d’inoccupation des logements dans la région démontre l’absence d’un besoin en construction de nouveaux immeubles à logements.

Même chose dans la construction résidentielle puisque le marché de la revente des maisons demeure encore à l’avantage des acheteurs.

« Si la croissance économique continue d’être plus forte et que ça se traduit par de la création d’emplois, ça va générer des besoins », conclut M. Cardinal sur une note positive.