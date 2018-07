L’Alouette accueille la visite en soccer

Crédit photo : pixabay.com

L’Alouette AA de Sept-Îles déploiera ses ailes pour une première fois à la maison cette saison en accueillant ses rivaux de la Ligue Nord-Est de soccer cette fin de semaine (21 et 22 juillet). Et pour les autres jeunes du Club Nordsoc de Sept-Îles, le ballon rond continue de rouler.

Les formatons septiliennes U12 AA et U14 AA seront les hôtes, samedi et dimanche, des clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec, équipes contre qui elles ont rivalisé le 30 juin et 1er juillet du côté de Jonquière.

Le U12 AA avait alors perdu ses quatre rencontres le U14 s’offrant une victoire et une nulle à ses deux revers. «Autant pour les deux équipes, chaque fois, c’était des matchs serrés. On n’a pas profité de nos chances, mais il y a eu de l’amélioration de partie en partie. On a vu que nos joueurs ont leur place dans ce calibre», a indiqué Stéphane Pagès, le directeur technique du Club NordSoc.

Samedi et dimanche, les rencontres du U12 se joueront sur les terrains derrière les arénas de l’avenue Joliette. L’Aouette affrontera Alma (9h15) et Chicoutimi (18h) pour la première journée, Rivière-du-Loup (8h) et encore une fois Alma (13h) le lendemain.

Sur le terrain synthétique à côté du Cégep de Sept-Îles, les «locaux» du U14 se mesureront à Jonquière (10h30) et Rivière-du-Loup (16h45) pour le 21 et à Rimouski (11h45) et Chicoutimi (15h30) pour le 22.

Les mêmes équipes se retrouveront pour une troisième et dernière fois les 18 et 19 août de l’autre côté du fleuve, soit à Rivière-du-Loup. La Ligue Nord-Est en est à sa dernière saison avec la refonte que mettra en place la Fédération québécoise de soccer.

«A»

Les équipes U9 et U10 «A» du NordSoc, tant chez les filles que chez les gars, étaient aussi en action le week-end de la Fête Nationale du côté du Saguenay pour trois matchs. « Je suis content de ce qu’on fait nos jeunes, surtout de la manière qu’ils ont joué. C’est très positif», a mentionné Pagès.

«Local»

Pour les équipes « locales », après un premier rendez-vous à Havre-Saint-Pierre le 17 juin, elles ont répété dimanche à la maison. Les 21 et 22 juillet, c’est à Port-Cartier que ça se passe.

Comme autre rendez-vous à noter pour le calendrier du Club NordSoc, c’est la tenue de son Mini-Mundial les 11 et 12 août.