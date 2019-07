L’Allemagne et la Suisse soulèvent la Coupe Davis

Pendant que Novak Djokovic et Roger Federer se disputaient une finale d’anthologie sur le All England Club à Londres en conclusion du tournoi de Wimbledon, une trentaine de joueuses et joueurs de près de 15 pays s’affrontaient lors de la mini Coupe Davis… à Sept-Îles.

La mini Coupe Davis est le rendez-vous «international» qu’organise le Club junior de tennis de Sept-Îles.

En raison de la pluie, c’est sous le toit de l’aréna Conrad-Parent qu’ont été jouées la plupart des rencontres le 14 juillet, compétition qui avait été repoussée d’une journée en raison des mêmes conditions météorologiques.

Pour la catégorie argent/or, c’est l’Allemagne qui s’est imposé grâce à un trio de Desrosiers, Antoine, Camille et Vincent Desrosiers, ainsi que Thomas Lévesque.

Elliot Sirois, Marylee Eldridge, Laurence Paquet et Myriam Ratté ont conduit la Suisse aux grands honneurs dans la catégorie mini/bonze.

La mini Coupe Davis du Club de tennis junior de Sept-Îles a dérogé de sa formule pour les catégories platine et compétition, tenant pour l’occasion un tournoi individuel sur deux jours. C’est Olivier Landry qui a remporté le titre. Le podium est complété par Benjamin Noël Labrie (argent) et Jacob Bérubé (bronze). Loïc Séguin a gagné la finale consolation aux dépens de Louis Gauvin.

Le prochain tournoi du club a une consonance avec Wimbledon. Les 10 et 11 août, ce sera le Winbléd’inde. Ce tournoi s’adresse aux juniors, mais également aux adultes.