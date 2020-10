La Station Gallix a le OK pour une saison 2020-2021

Bonne nouvelle! Les adeptes de sport de glisse pourront dévaler les pentes cet hiver. L’Association des stations de ski du Québec a donné son aval pour une saison, bien entendu, avec certaines règles. Le nouveau directeur général de la Station Gallix, Loïs Babin, en poste depuis le 12 octobre, se dit prêt pour ce qui l’attend.

« On est chanceux! Il y aura cependant des modalités à respecter. Il faudra la collaboration des skieurs et des planchistes si on veut rester ouvert. On sera sur surveillance. Nous voulons bien faire les choses pour que tous puissent bénéficier des installations de façon sécuritaire. Il va de soit que votre collaboration sera mise à contribution afin d’en faire un franc succès.», a mentionné M. Babin. « C’est du connu et du su pour tout le monde », a-t-il ajouté au sujet des mesures de base.

Parmi les mesures en place, le couvre-visage sera obligatoire pour ceux et celles qui fréquenteront les installations intérieures de la Station Gallix. La règle de la distanciation physique de deux mètres prévaut également. Le télésiège pourra être occupé au maximum s’il s’agit de personnes de la même famille. D’autres règles seront précisées prochainement.

« On pourra aussi ouvrir le bar et le restaurant. Il faudra voir pour l’aménagement physique », a ajouté le nouveau directeur général. La direction de la Station regarde pour offrir le service de la billetterie en ligne.

Le débroussaillage des pentes est déjà entamé. Si Dame Nature collabore, l’enneigement artificiel s’amorcera en novembre et l’ouverture de la station se fera quelque part en décembre.