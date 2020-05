La SOPFEU demande la collaboration de la population

À l’approche du long congé de la fête des Patriotes, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la prudence à la population.

Depuis le début de la saison de protection des forêts contre le feu, on observe un nombre d’incendies plus élevé que la normale, et ce, malgré que l’interdiction des feux à ciel ouvert qui prévaut sur une grande partie du territoire québécois. Selon les données de la SOPFEU, la moitié des 142 feux combattus jusqu’à maintenant ont été causés par des gens ayant perdu le contrôle d’un feu à ciel ouvert.

La SOPFEU explique qu’il y a actuellement plusieurs conditions qui augmentent les risques d’incendie. Malgré les températures fraîches, les taux d’humidité demeurent généralement bas dans plusieurs secteurs, ce qui favorise l’éclosion d’incendies. De plus, au printemps, la broussaille et les herbes mortes sont hautement inflammables. La SOPFEU rappelle aussi qu’elle déconseille fortement le brûlage des rebuts.

Avec la pandémie de la COVID-19 qu’il y a présentement, la SOPFEU rappelle que chaque sortie des pompiers municipaux et de ceux de la SOPFEU augmente les risques de contamination.

Depuis le début de la saison de protection, 142 incendies ont été allumés affectant 87 hectares (ha) de forêt, dont 100 % sont imputables à l’activité humaine. En moyenne, la SOPFEU enregistre à cette période de l’année, 110 incendies pour 90,9 ha de forêt touchée.