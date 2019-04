La Résidence des Bâtisseurs inaugure sa nouvelle cuisine

La Résidence des Bâtisseurs a inauguré jeudi sa nouvelle cuisine et sa nouvelle salle à manger, lesquelles ont été agrandies pour accueillir les résidents des 115 nouveaux appartements de la phase 3.

Le gâteau d’inauguration officiel a été préparé par le chef Nicolas et coupé par le président du Groupe des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier.

Les appartements des sept étages de la phase 3 sont destinés aux personnes autonomes.

«On a maintenant 290 unités au total, dont une cinquantaine d’unités de soin pour des personnes en perte d’autonomie. On a des appartements complets, des trois et demi, des quatre et demi et des studios également», s’est réjouit M. Gauthier.

La nouvelle section inclut également plusieurs aires communes comme un salon, une salle de danse et une salle destinée aux arts.