La Pointe aux Basques, une bière commémorative et caritative

Dernière-née de la microbrasserie La Compagnie, la bière la Pointe aux Basques a été lancé la semaine dernière au Port de Sept-Îles. Nommée en l’honneur du terminal portuaire construit au début des années 1950, chaque bière vendue financera une bonne cause.

Nicolas Dupont

Afin de souligner ses 20 ans, l’administration portuaire a proposé à la microbrasserie la Compagnie de lui concocter une bière. Samedi dernier, dans le cadre de la journée XXL qui se déroulait samedi au quai Mgr-Blanche, Billy Dumas présentait le résultat de son travail.

Bière de style britannique, la Pointe aux Basques est une « Premium bitter » : une bière ambrée et légèrement amère qui offre des arômes de citron et d’abricot, appuyés par une légère touche herbacée.

La collaboration entre le Port de Sept-Îles et la Compagnie s’est faite naturellement. « On essaie de se coller à l’histoire industrielle de Sept-Îles et le port est un gros morceau. Ça allait bien avec ce qu’on faisait déjà», explique le copropriétaire de la microbrasserie, qui voulait avant tout créer une bière qui soit accessible.

La Compagnie envisage de distribuer cette nouvelle bière en format canette. Si tout se passe bien, elle sera vendue sur place, à la microbrasserie, dès l’automne. Ce sera une autre étape dans le développement de la jeune entreprise qui a ouvert ses portes en décembre dernier.

Découlant de la politique de dons et contribution du Port de Sept-Îles, les deux partenaires ont conclu une entente afin que cette bière rapporte à la communauté. Pour chaque bière vendue, le Port de Sept-Îles et la microbrasserie s’engagent à verser un don à un organisme communautaire. Le premier bénéficiaire de cette alliance est la Maison de la famille L’Envol de Sept-Îles.