La peintre Rosemarie Caron présente ses nouvelles toiles

De l’effervescence à la fugacité. C’est le titre de la nouvelle exposition de l’artiste-peintre Rosemarie Caron, qui sera présentée à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre à Sept-Îles du 3 juin au 5 juillet prochain, à la salle l’Aquilon.

Sous le thème du passage du temps et de sa trace spirituelle sur le paysage, l’artiste-peintre traite de l’individu et sa forme abstraite en transformation jusqu’à sa disparition. Un vernissage aura lieu le mercredi 5 juin de 17h à 19h en présence de l’artiste, et les œuvres seront présentées avec de l’acrylique et de l’aquarelle.

Rosemarie Caron plonge dans un univers de l’évolution d’une vie entre réalité et fiction et tente de figer le passage du temps, les transformations que celui-ci provoquent dans une toile, une image figée. Le mouvement qui ressort des toiles tend à susciter une certaine émotion chez le spectateur.

L’artiste multidisciplinaire est étudiante depuis 2018 au baccalauréat interdisciplinaire en art à l’université du Québec de Chicoutimi. Originaire de Shawinigan et demeurant à Sept-Îles, elle débute dans le métier avec un DEC en arts visuel du Cégep de Sept-Îles et participe à plusieurs travaux comme le recueil de poésies Couleur de l’âme (2018), Intériorité en 2017 et Visages en 2018 ou encore Vibrance présenté au Café chez Sophie et Imaginaire la même année au Musée régional de la Côte-Nord, et d’autres encore.