La Maison de la Famille de Port-Cartier lance sa 8e campagne de financement. Véronique Landry et Patrick Malenfant ont accepté la présidence d’honneur de cette campagne.

Véronique Landry et Patrick Malenfant sont un couple qui a bénéficié des services de la Maison de la Famille pendant une dizaine d’années. Ils croient en sa vocation et son importance au sein de la communauté.

« La Maison de la Famille de Port-Cartier a fait partie de notre vie pendant près de dix ans. Dix ans d’accueil chaleureux, d’écoute sans jugement et d’approche bienveillante auprès de nos enfants, mais également auprès de nous, leurs parents. C’est donc avec grand plaisir que nous avons accepté la présidence d’honneur de leur campagne de financement pour l’année 2020. »

Pour 2020, l’organisme s’est fixé un objectif de 50 000 $, soit le même montant qui a été atteint en 2019.

Nouvelle direction

« Chaque année, la campagne de financement assure la pérennité et l’évolution des services déjà offerts, en plus de permettre le développement de nouvelles activités et la bonification des ressources actuelles », rappelle la nouvelle directrice de la Maison de la Famille, Lindsey Vibert.

« C’est avec grand plaisir que je me suis jointe à l’équipe de la Maison de la Famille en octobre dernier en tant que directrice. Travailler à offrir des services adaptés aux familles de notre communauté me tient particulièrement à coeur », ajoute-t-elle.

Activités

La Maison de la famille de Port-Cartier a choisi de reconduire les activités de financement officielles établies depuis quelques années. La soirée-bénéfice Dégustation Vins et Fromages se tiendra le 8 février 2020. Encore une fois, ArcelorMittal sera le partenaire majeur de l’événement.

De plus, le samedi 16 mai 2020, se tiendra la Journée familiale, qui accueille chaque année plusieurs familles dans le cadre d’un événement festif.