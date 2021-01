«La hausse des hospitalisations demeure inquiétante », selon Christian Dubé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a fait le point sur la vaccination, tout en rappelant que la situation demeure inquiétante en raison de la hausse des hospitalisations.

Le nombre de cas de COVID-19 est plus stable avec une moyenne de 2100 cas. « Aujourd’hui, nous avons 1523 hospitalisations ce qui est relié à la hausse de cas il y a deux semaines, soutient M. Dubé. Il ne faut pas lâcher. Il faut qu’on joue en équipe et nous allons gagné la course contre la montre. La meilleure nouvelle que nous pourrions avoir est une meilleure stabilisation des cas. »

Une première dose a été donné à 8 339 personnes hier (13 janvier) pour un total de 115 000 personnes. « Mardi on a reçu 40 950 doses mardi tel qui était prévu, poursuit M. Dubé. On a reçu à date 162 000 doses depuis le début de la vaccination. On a toujours comme objectif d’être à 250 000 personnes vaccinées à la mi-février. Plus de la moitié des résidents des CHSLD au Québec ont reçu une première dose. C’est une bonne nouvelle. Depuis plusieurs jours la vaccination se déroule rondement. »

Le comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que la deuxième dose soit administrée au maximum 42 jours (six semaines) après la première, mais selon la situation épidémiologique il est possible de se rendre jusqu’à 90 jours. « Notre objectif est vacciner le plus de gens possible pour sauver des vies, a poursuivi M. Dubé. La deuxième dose sera administrée au début du mois de mars. »

La vaccination dans les RPA commencera le 25 janvier. « Le fait d’utiliser toutes les doses que l’on reçoit nous permettra de rejoindre non seulement les gens en RPA, mais aussi les personnes âgées de 80 ans et plus par exemple, qui sont plus à risque de complications, a expliqué le Dr Richard Massé, consultant stratégique à la Direction générale de la santé publique. Cela permet de devancer la vaccination pour près de 500 000 personnes. C’est un gain important. Dès que nous serons capables nous allons réduire l’intervalle. »