La construction du garage municipal de Havre-Saint-Pierre s’achèvera dans le budget prévu

Crédit photo : DMG Architecture

Le conseil municipal de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre du 6 août a permis d’apprendre que le nouveau garage municipal devrait être livré en septembre comme prévu et dans les budgets.

Les membres du conseil ont entériné quelques modifications au projet afin de pouvoir respecter le budget prévu de 5 millions de dollars. Pierre Cormier, maire de Havre-Saint-Pierre, indique que ces modifications ont permis de récupérer 95 000$, de sorte que les dépassements de coûts ne seraient plus que de 5 000$.

«Au bout de tout ça, on va peut-être arriver en dessous du prix qui était prévu», espère-t-il.

Il précise toutefois que ce montant doit être majoré des frais de travaux en période hivernale d’environ 275 000$. Ces frais ont été engagés cet hiver pour respecter les délais au contrat et obtenir les prix négociés avec les fournisseurs.

«Si on ne faisait pas ça, les prix des fournisseurs changeaient et ça aurait été beaucoup plus cher», rappelle-t-il.

Tarification incendie

La municipalité a présenté un projet de règlement relativement à la tarification du service incendie lors de la séance du conseil. Les nouveaux tarifs s’appliqueront aux municipalités avec lesquelles aucune entente de service n’aura été signée pour les interventions des pompiers sur leurs territoires.

«On est prêt à aider les petites municipalités, mais pas à payer de nos poches», illustre Pierre Cormier.

La politique tarifaire permettra également de facturer les gens lorsque les pompiers se déplaceront pour des accidents de la route.

«On pourra donner une facture aux personnes concernées, qui pourront réclamer à leurs assurances», explique le maire.

Le conseil municipal a aussi adopté une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement au travail.