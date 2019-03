La Chambre de commerce de Sept-Îles récompensera ses entreprises et organisations

Le succès des entreprises et organisations sera à l’honneur le 13 avril prochain lors de la 28e édition des Météores, le gala orchestré par la Chambre de commerce de Sept-Îles. Le nom de ceux et celles qui se retrouvent dans la course aux récompenses a été dévoilé mercredi lors d’un 5 à 7 au Musée Shaputuan.

«Le Gala Reconnaissance de la CCSI est une vitrine extraordinaire pour nos entreprises et nos organisations. Il permet de souligner les bons coups de nos entrepreneurs et de nos gestionnaires et nous fait prendre conscience du dynamisme et de la vitalité du milieu des affaires et communautaire de Sept-Îles», indique le président de la Chambre de commerce de Sept-Îles, David Héroux.

Finalistes

La tâche ingrate de choisir parmi la cinquantaine de candidatures est revenue à Jean-Benoît Landry (Malette), Patsy Keays (Port de Sept-Îles) et Geneviève Fafard (Centre d’études universitaires de l’Est de la Côte-Nord – UQAC).

Les entreprises et organisations finalistes en vue des Météores du 13 avril prochain possèdent déjà une première reconnaissance, une plaque reçue lors du dévoilement de mercredi soir.

Vicky Henley (Aquanimaux) et Josée Pedneault (Centre Laser Josée Pedneault) sont reparties du 5 à 7 les mains pleines, se trouvant en lice dans trois catégories, notamment pour «Service à la clientèle», un choix du public.

Mme Henley figure aussi comme finaliste pour «Nouvelle entreprise» et «Pratiques d’affaires innovantes» tandis que Mme Pedneault est aussi dans la course aux honneurs pour «Services professionnels aux individus» et «Travailleur autonome et microentreprise».

D’autres récompenses seront remises lors du Gala des entreprises Les Météores du 13 avril prochain, qui se déroulera au Centre des congrès, sous le thème «Noir et or».

ITUM et la Société de développement économique de Uashat mak Mani-Utenam reconnaîtront par un Prix coup de cœur le rayonnement économique et social d’une entreprise innue. L’événement honorera aussi «la Personnalité de l’année», «la Jeune personnalité de l’année» et «l’Entreprise de l’année». Une soirée dans une ambiance prestigieuse à laquelle est attendue la communauté d’affaires de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. Les billets et détails sont disponibles au www.ccseptiles.com/

Liste complète des finalistes du Gala des entreprises 2019 de la Chambre de commerce de Sept-Îles

Attraction et rétention de main-d’œuvre

BGLA Architecture

Numérik Solutions d’affaires

Pub St-Marc

Commerce de détail

ATIKUSS

Tabagie Gamache

Zone Vélo Ski

Manufacturier et construction

Construction & Expertise PG

Construction Scremin & Beaulieu Inc.

Mishkau Construction

Nouvelle entreprise

Aquanimaux

Clinique Podiatrique Sept-Iles

Int-elle corporation

Organisme communautaire à but non-lucratif

À la Source Sept-Îles

Salon du livre de la Côte-Nord

Transit Sept-Îles

Pratiques d’affaires innovantes

Aquanimaux

Le Paradis de l’auto

Numérik Solutions d’affaires

Relève

HPC Hydraulique

Transit Sept-Îles

Restauration, hébergement et tourisme

Hôtel-Boutique ATIKUSS

Pub St-Marc

Restaurant Café Chez Sophie

Services professionnels aux individus

Centre Laser Josée Pedneault

Clinique Podiatrique de Sept-Îles

LG4 Architecte Inc.

Services professionnels aux entreprises

BGLA Architecture

Boite à clés

Int-elle corporation

Travailleur autonome et microentreprise

Au petit chaperon rouge

Boite à clés

Centre Laser Josée Pedneault

Service à la clientèle (choix du public)