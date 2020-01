La bienveillance auprès des enfants de 0 à 8 ans au coeur d’un enjeu collectif

La bienveillance auprès des enfants de 0 à 8 ans sera au cœur d’une journée de perfectionnement, le 31 janvier. Organisée par Ensemble pour un bon départ, elle réunira plus de 130 intervenants de Sept-Îles, Port-Cartier et de Uashat mak Mani-utenam qui ont à cœur le bien-être des enfants.

Cette journée a pour objectif de permettre aux participants provenant du milieu communautaire, des services de garde éducatifs, des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que du milieu municipal d’échanger sur leurs réalités afin de faciliter leur collaboration et surtout bien les outiller pour assurer le bien-être des enfants.

La bienveillance se définit comme l’adoption de comportements qui témoignent aux enfants que les adultes sont à l’écoute de leurs besoins et soucieux d’y répondre convenablement pour leur permettre de s’épanouir pleinement. Elle exige la contribution de tous les membres d’une communauté. Ceci passe à travers un tissu social vigilant, alerte et intolérant à l’abus et à la négligence.

De multiples connaissances transmises

Lors de cet événement, les différents conférenciers et les animateurs d’ateliers sont des gens qui œuvrent directement au bien-être des enfants. La conférence d’ouverture, animée par le secrétaire général et directeur général adjoint de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Daniel Camirand, s’articulera autour de l’éthique et de l’art du bon comportement. En clôture, la rigologue, artiste, clown, thérapeute et conférencière, Carolyne Aubert, axera sur l’importance de l’humour chez les enfants.

Les participants auront également l’occasion d’assister à des ateliers offerts par des intervenants locaux qui partageront leur expérience dans diverses sphères touchant à la bienveillance auprès des enfants. L’anxiété, l’accueil, la communication avec les parents, l’approche kangourou et le climat positif en font également partie.

Un geste concerté

Pour l’organisme Ensemble pour un bon départ, il s’agit d’un deuxième événement autour de la bienveillance auprès des enfants de 0 à 8 ans. Le comité organisateur est composé de représentants du CPE/BC Sous le bon toit, le CISSS Côte-Nord, les commissions scolaires, la Ville de Sept-Îles et le comité autochtone Nitshikuss.