La 31e édition du Festival du film de Sept-Îles est reportée

Le contexte de la pandémie chamboule une fois de plus les plans du Festival du film de Sept-Îles. Les nouvelles mesures qui tombent en vigueur le 9 janvier, et qui prévaudront jusqu’au 8 février, forcent le comité organisateur du CINÉSEPT à repousser sa 31e édition qui devait se dérouler du 28 janvier au 7 février 2021 à Sept-Îles et Port-Cartier.

L’équipe du festival garde espoir de pouvoir tenir sa 31e édition en présentiel lorsque la situation le permettra.

Ceux et celles qui s’étaient procurés des chèques-cadeau du Festival du film sont invités à les conserver. Ils seront applicables lorsque CINÉSEPT pour être présenté.

