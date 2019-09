Journées de la culture : de multiples activités proposées à Sept-Îles

À l’occasion des Journées de la culture sous le thème La rencontre, des activités gratuites se dérouleront à Sept-Îles du 27 au 29 septembre. Il s’agit d’une belle occasion pour les gens d’aller directement à la rencontre d’acteurs du milieu culturel et de se familiariser avec plusieurs modes d’expression artistique.

Éric Martin

Lors de cette première journée, la firme BGLA architecture et design ouvrira ses portes au public de midi à 19 h. Ses architectes accueilleront les visiteurs et discuteront de la passion qui les anime pour ce métier en plus de présenter une exposition interactive et un jeu de Jenga géant.

Le même jour de midi à 13 h, la population pourra également assister à une répétition du chœur des élèves de l’école Camille-Marcoux. Pour les amateurs de chant choral, ce sera là le moment idéal pour fredonner certaines chansons.

Un samedi bien rempli

La journée du samedi débute avec le concert d’un trio à cordes à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre de 9 h à 11 h, et ce, tout en dégustant des viennoiseries. La population pourra également effectuer une tournée des sculptures crées dans le cadre du plus récent symposium à Sept-Îles. Il est à noter que ceci prendra la forme d’une visite commentée en autobus. Les deux départs se font à 10 h et à 14 h.

Les personnes désirant s’improviser artiste pourront également prendre part à un atelier de sculpture avec Michelle Lefort et à celui de capteurs de rêves, animé par l’artiste Stéphanie Pinette Simard. Les jeunes de 8 à 12 ans pourront également bricoler à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre dans l’Atelier de Virginie.

À tout ceci s’ajoute aussi une visite gratuite du Vieux-Poste de Sept-Îles. Cette activité se terminera sous le signe de l’humour avec le lancement officiel de la saison de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS).

Un dimanche tout en diversité

Dimanche, le Musée régional de la Côte-Nord ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs. Les amateurs de danse folklorique pourront également assister en après-midi à une répétition de l’ensemble Tam ti delam.

Le groupe haïku de Sept-Îles s’animera aussi à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre par la tenue d’un atelier autour de ses traditions japonaises, de la fabrication d’éventails (origami) et des arts visuels.

Il est à noter que toutes ces activités sont gratuites. La programmation complète peut être consultée au www.ville.sept-iles.qc.ca.